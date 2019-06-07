اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحارس المخضرم بوفون يتلقى عرضا من برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، تلقى عروضا عدة عقب إنهاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده معه بعد عام من التوقيع معه مجانا.

وجاءت المفاجأة التي تحدثت عنها القناة التلفزيونية الإيطالية عندما تضمنت العروض المقدمة عرضا من الإسباني للتوقيع مع الحارس البالغ 41 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبدو رغبة برشلونة في التوقيع مع بوفون ليكون الحارس الثاني بعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، مع الرحيل المتوقع للهولندي ياسبر سيليسن، بعد إعلان الأخير رغبته بخوض دقائق لعب أكثر.

ولا ينوي بوفون الاعتزال بعد، وينظر للعروض بكل جدية، لكنه يفضل التريث قبل اختيار وجهته القادمة، وأشارت عدة تقارير صحفية عن تلقيه عروضا من نادي فلومينينسي البرازيلي إلى جانب اهتمام من أندية صينية وتركية بضمه لصفوفها.

وانضم بوفون إلى الفريق الباريسي قادما من يوفنتوس في صيف 2018، إلا أنه لم ينجح في قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق إنجاز جيد في بطولة .

وخاض بوفون مع سان جيرمان 25 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر المحليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحارس المخضرم بوفون يتلقى عرضا من برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا