الحارس المخضرم بوفون يتلقى عرضا من برشلونة

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، تلقى عروضا عدة عقب إنهاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده معه بعد عام من التوقيع معه مجانا.

وجاءت المفاجأة التي تحدثت عنها القناة التلفزيونية الإيطالية عندما تضمنت العروض المقدمة عرضا من برشلونة الإسباني للتوقيع مع الحارس البالغ 41 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبدو رغبة برشلونة في التوقيع مع بوفون ليكون الحارس الثاني بعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، مع الرحيل المتوقع للهولندي ياسبر سيليسن، بعد إعلان الأخير رغبته بخوض دقائق لعب أكثر.

ولا ينوي بوفون الاعتزال بعد، وينظر للعروض بكل جدية، لكنه يفضل التريث قبل اختيار وجهته القادمة، وأشارت عدة تقارير صحفية عن تلقيه عروضا من نادي فلومينينسي البرازيلي إلى جانب اهتمام من أندية صينية وتركية بضمه لصفوفها.

وانضم بوفون إلى الفريق الباريسي قادما من يوفنتوس في صيف 2018، إلا أنه لم ينجح في قيادة الفريق الفرنسي لتحقيق إنجاز جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض بوفون مع سان جيرمان 25 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وتوج مع النادي الباريسي بلقبي الدوري والسوبر المحليين.

