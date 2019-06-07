روسيا تطلق مركبات جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية

وقال بيان صادر عن الوكالة إن مركبة الشحن الفضائية "بروغرس-إم-إس 12" من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في الـ 31 من يوليو القادم، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، عند الساعة 15:13 بتوقيت موسكو.
كما أشار البيان إلى أن روسيا تنوي إرسال مركبة أخرى من نوع "بروغرس-إم-إس 13" نحو المحطة في العشرين من ديسمبر هذا العام.
وقالت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية، إن شركاء روسيا في مشروع إدارة المحطة الفضائية الدولية ينوون هذا العام إرسال 4 مركبات جديدة نحو المحطة، منها مركبتان أمريكيتان من نوع Dragon ستطلقان في 21 يوليو و4 ديسمبر، ومركبة HTV اليابانية، التي ستطلق في 11 سبتمبر، ومركبة Cygnus التي ستغادر الأرض في 19 أوكتوبر المقبل.
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