ماي تستقيل اليوم من رئاسة حزب المحافظين

ولم تحدد ماي ما إذا كانت ستدلي بخطاب علني اليوم، لكن وسائل إعلام رجحت أن تؤكد استقالتها في خطاب موجه إلى "اللجنة-1922" التي تتألف من أعضاء في البرلمان من حزب "المحافظين" لا يشغلون مناصب في الحكومة.
يذكر أن تيريزا ماي (62 عاما) تولت قيادة "المحافظين" ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية 2017.
وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري.
وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.
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