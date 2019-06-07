حزب "بريكست" يخسر فرصة الفوز بمقعده الأول في البرلمان

وجرى الاقتراع في مدينة بيتربورو بشرق إنجلترا بعد أن شغر مقعد النائبة فيونا اوناسانيا، التي عزلها الناخبون في أعقاب سجنها على خلفية الكذب بشأن مخالفة تجاوز السرعة أثناء القيادة.
وأظهرت النتائج حصول مرشح حزب "بريكست" مايك غرين وهو مقاول محلي، على المركز الثاني بـ29 بالمئة من الأصوات، متخلفا عن مرشحة "العمال" ليزا فوربس التي حلت أولى.
فيما حل حزب "المحافظين" في المرتبة الثالثة بحصوله على 21 بالمئة من الأصوات، يليه "الليبراليون الديمقراطيون" مع 12 بالمئة.
وتمثل هذه النتيجة انتكاسة لحزب "بريكست" الذي أسسه نايجل فاراج المشكك بالاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر، والذي تصدر الانتخابات الأوروبية في مايو الماضي.
وقال فاراج الأسبوع الماضي أثناء حملته الانتخابية إنه يعتبر الانتخابات الفرعية "فرصة للفصل التالي في هذه القصة العظيمة".
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