لـ"حل الخلاف السوداني".. ماذا سيفعل رئيس وزراء إثيوبيا؟

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيجتمع مع أعضاء "المجلس العسكري" وشخصيات من حركة "إعلان قوى الحرية والتغيير" المعارضة، خلال الزيارة التي ستستمر يوما واحدا.
وتأتي زيارة آبي، بعد قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وتشهد الأزمة السودانية تصعيدا خطيرا منذ صباح الاثنين، عندما اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وفقا للسلطات، وأكثر من 100 حسب المعارضة.
وكانت المعارضة السودانية، رفضت خطة "المجلس العسكري" لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، كما رفضت العودة إلى الحوار، بعد أحداث الاثنين الدموية.
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