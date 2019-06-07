وقال مسئول فى المكتب الرئاسى للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء قمة رابع بين الكوريتين - قبل لقاء القمة الكورى الجنوبى والأمريكى (فى نهاية الشهر الجاري): "لا نستطيع كشف تفاصيل عن المجريات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية، وهناك صعوبة فى إجراء الاتصال مع الجانب الكورى الشمالي، غير أن ذلك لا يعنى أننا نقف مكتوفى الأيدي".
وتابع المسئول -حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "ظل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يؤكد على أهمية إجراء الحوار، حيث يتحرك كل من المكتب الرئاسى والحكومة نحو تحقيق ذلك بوتيرة سريعة... نتوقع نتيجة إيجابية بحذر".
وكان البيت الأبيض قد أعلن منتصف مايو الماضى أن ترامب سيزور كوريا الجنوبية فى شهر يونيو، وذلك فى إطار زيارته إلى اليابان لحضور قمة لمجموعة العشرين فى أوساكا فى 28 و29 من الشهر نفسه، دون أن يعطى تاريخا محددا لهذه الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: نسعى لإجراء اتصال مع بيونج يانج ونتوقع نتيجة إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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