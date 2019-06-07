ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أى جديد فى هذا الشأن.
وتهيب شركة مصر للطيران، بعملائها المسافرين على الرحلة، ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أى موبايل، أو 090070000 من أى خط أرضى، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتها المتجهة إلى الخرطوم بسبب أحداث السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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