مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتها المتجهة إلى الخرطوم بسبب أحداث السودان

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتها رقم MS 855، والتى كان مقرر إقلاعها ظهر اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولى، إلى مطار الخرطوم الدولى، وذلك نظرا للأحداث الجارية فى السودان.

ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أى جديد فى هذا الشأن.

وتهيب شركة مصر للطيران، بعملائها المسافرين على الرحلة، ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أى موبايل، أو 090070000 من أى خط أرضى، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.