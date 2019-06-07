اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لافروف يكشف ما أعدته موسكو لاجتماع مجلس الأمن حول كوسوفو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو أعدت بيانا أوليا ستطرحه على اجتماع مجلس الأمن الدولي حول كوسوفو، الذي سينعقد الاثنين المقبل.

وجاء تصريح لافروف خلال اجتماع عقده مع نظيره الصربي إيفيتسا داشيش على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.

وعندما أخبره داشيش بأنه بعد الاجتماع مباشرة سيغادر إلى بلاده ليسافر لاحقا إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، قال لافروف: "لقد أعدت روسيا بيانا أوليا لهذا الاجتماع".

يذكر أن الاجتماع المرتقب سيبحث حادث اقتحام قوات خاصة تابعة لشرطة كوسوفو شمالي الإقليم ذي الأغلبية الصربية والخاضع للإدارة الأممية، فيما من المرجح أن تثير روسيا خلال الجلسة قضية اعتداء القوات الكوسوفية على الموظف الأممي الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف في كوسوفو خلال حادث الاجتياح المذكور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يكشف ما أعدته موسكو لاجتماع مجلس الأمن حول كوسوفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا