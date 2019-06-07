لافروف يكشف ما أعدته موسكو لاجتماع مجلس الأمن حول كوسوفو

وجاء تصريح لافروف خلال اجتماع عقده مع نظيره الصربي إيفيتسا داشيش على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.
وعندما أخبره داشيش بأنه بعد الاجتماع مباشرة سيغادر إلى بلاده ليسافر لاحقا إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، قال لافروف: "لقد أعدت روسيا بيانا أوليا لهذا الاجتماع".
يذكر أن الاجتماع المرتقب سيبحث حادث اقتحام قوات خاصة تابعة لشرطة كوسوفو شمالي الإقليم ذي الأغلبية الصربية والخاضع للإدارة الأممية، فيما من المرجح أن تثير روسيا خلال الجلسة قضية اعتداء القوات الكوسوفية على الموظف الأممي الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف في كوسوفو خلال حادث الاجتياح المذكور.
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