ولحل هذه المشكلة، طور العلماء نظام ذكاء صناعي يمكنه فكر شيفرة صرخات الأطفال، وقد يكون هذا النظام الذي طوره فريق من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والرابطة الصينية للأتمتة، أداة تغيير مطلقة للآباء والأمهات في المنزل، وكذلك لمرافق الرعاية الصحية.
وعلى الرغم من أن صرخة كل طفل فريدة من نوعها، إلا أنها تشترك في بعض السمات الشائعة والتي استخدمها الباحثون عند تدريب الذكاء الصناعي.
وقال الدكتور ليتشوان ليو، مؤلف الدراسة: "مثل لغة خاصة، هناك الكثير من المعلومات المتعلقة بالصحة في أصوات الصرخات المختلفة، وهذه الاختلافات بين الإشارات الصوتية تحمل في الواقع عدة معلومات. ويتم تمثيل هذه الاختلافات من خلال ميزات مختلفة لإشارات البكاء".
وصمم العلماء خوارزمية جديدة يمكنها تمييز معاني كل الإشارات، صرخة طبيعية أوغير طبيعية، حتى في البيئات الصاخبة.
وتعمل الخوارزمية على مختلف الأطفال، ما يعني أنه يمكن استخدامها ليس فقط من قبل الآباء، بل أيضا من قبل الأطباء لفهم معاني بكاء وصراخ الأطفال المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر الذكاء الصناعي ينقذ الآباء الجدد بفك شيفرات بكاء الرضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.