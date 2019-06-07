وذكرت صحيفة ، أن القرويين هبوا للبحث عن الرجل المفقود في الساعة 11 مساء حسب التوقيت المحلي، بعد أن تنبه أهله لغيابه الطويل في رحلة الغطس.
وتمكن رجال القرية من رؤية جثة الرجل في فم تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، حوالي الساعة الثانية صباحا.
وطلبت السلطات المحلية من السكان، بعد الحادث، الاتصال الفوري بالشرطة حال رؤيتهم التمساح القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر بطول 3 أمتار.. تمساح يسحب رجلا تحت الماء ويفترسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.