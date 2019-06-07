كندا تدعم تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الحكومة الكندية دعمها لقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها اليوم الجمعة إن كندا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم عملية انتقال يقودها مدنيون إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في السودان .

وأضاف البيان تتابع كندا الوضع المتطور في السودان وتشعر بالفزع لأن المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع هاجموا بعنف المتظاهرين أمام مقر القوات المسلحة السودانية في 3 حزيران الجاري .

ودعا البيان إلى محاسبة الجناة الذين تسببوا بوقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين . المادة السابقة قوى الحرية والتغيير: لا عودة إطلاقا للمفاوضات مع المجلس العسكري المقالة القادمة إريتريا تطلب من الاتحاد الأفريقي الامتناع عن تدويل وتفاقم الوضع في السودان

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