شهاب محمد - الخرطوم - 7 يونيو، 2019 الخليج 365: المادة السابقة الهند: تتخذ قرار حول واردات النفط من إيران المقالة القادمة الاتحاد الأوروبي يدخل تعديلات جزرية لسرعة الحصول على تأشيرة “شنغن”

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : طرد مراسلو تلفزيون السودان من تصوير السودانيين العالقين بجدة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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