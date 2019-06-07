بريطانيا تستدعي السفير السوداني عقب أعمال العنف في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، استدعاء السفير السوداني على خلفية الأحداث التي شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية. وقالت متحدثة يوم الخميس إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل العشرات.

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