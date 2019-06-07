شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ربنا ينتقم منكم اهم ٣ نقاط من جرائم الجنجويد في المقطع

١/ في بداية تشغيل المقطع في الشاب صاحب القميص الازرق جالس بين الشابين اللي لابسين احمر

عندما انتبه ان هذا الشخص يصور رفع يده إشارة علامة النصر

٢/ تم اعتقال الكنداكات داخل الدفارات

٣/ في نهاية المقطع خلف الثوار الجالسين الجثث مرمية بكمية

كبيرة واحتمال احدهم لم يفارق الحياة ويريد الإسعاف

حسبنا الله ونعم الوكيل

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#مدن_السودان_تنتفض المادة السابقة الخطوط التركية تواصل إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم لليوم الثالث على التوالي المقالة القادمة جنوب إفريقيا تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان “في أقرب وقت”

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو جديد يوضح اعتقال الكنداكات داخل الدفارات واسر بعض الثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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