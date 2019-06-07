الخطوط التركية تواصل إلغاء رحلاتها إلى الخرطوم لليوم الثالث على التوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لليوم الثالث على التوالي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الأحداث الدائرة في البلاد.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن إلغاء الرحلات إلى الخرطوم، مستمر منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري.

وألغت بعض شركات الخطوط الجوية في مصر والإمارات رحلات جوية مقررة إلى السودان عقب اندلاع الأحداث الأخيرة فيه. الاناضول

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