رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم للقاء البرهان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن أبي أحمد وصل إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين، مضيفا أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا، الخميس، إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف. ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات.
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