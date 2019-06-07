الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية

الخليج 365:

علق الاتحاد الأفريقي بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في البلاد. وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر إلى المدنيين، وهدد مرارا بتعليق عضوية السودان في المنظمة.

قال الاتحاد الأفريقي الخميس إنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

وأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على تويتر أن الاتحاد الأفريقي “علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية”.

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحافي “أن المجلس سيفرض آليا إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية”.

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وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر إلى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة المدنية في 20 مايو/أيار بسبب الخلاف على نقل السلطة إلى المدنيين.

يذكر أن قوات الأمن السودانية فضت الاثنين اعتصام متظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المعارضة 108 قتلى وأكثر من 500 جريح.

في المقابل تحدث المجلس العسكري عن “عملية تطهير” قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلا على الأكثر، بحسب وزارة الصحة.