سالم: واثقين في قدرة الجيش الشرطة على اقتلاع الارهاب من جذورره

أكد المستشار محمد سالم الخبير القانوني البارز على ثقته الكاملة في الجيش والشرطة المصرية بشأن تطهير أرض مصر بشكل كامل من الخلايا الارهابية الصغيرة التي لا تزال في مصر مختبئة كالجرذان في انتظار فرصة لتنفيذ عملية إرهابية تهدف إلى ضرب استقرار الوطن.

وأشاد سالم بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسة الأمنية المصرية على مدار ٦ سنوات من أجل اجتثاث الجماعات الإرهابية الموجودة في مصر والتي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من الشعب المصري على الثورة الكبرى التي قام بها ضد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

ويرى المستشار محمد سالم أن الخلايا الارهابية القليلة الموجودة في مصر مدعومة من دول بعينها ترفض دور مصر الحالي في مواجهة الأطماع في المنطقة العربية وخاصة في ظل التحالف العربي القوي الذي تقوده مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة المخططات الإيرانية المدعومة من تركيا وقطر في دول عربية عديدة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وأوضح الخبير القانوني البارز أنه يجدد ثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ومواجهة كل التحديات سيان السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية التي تحيط بها.