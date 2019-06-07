أفادت قناة "العربية"، مساء الخميس، في خبر عاجل لها، أن رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، قام بإعفاء المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه. كما تم اعتقال رئيس غرفة النقل الجوي عادل المفتي.

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏⁧‬⁩رئيس المجلس الانتقالى السودانى يعفي المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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