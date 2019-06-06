عاجل.. إطلاق سراح رئيس الاتحاد الأفريقى

أفادت تقارير إعلامية أنه تم الإفراج عن رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد بعد أن تم الاستماع إليه من قبل شرطة فرنسا خلال تواجده فى العاصمة باريس على هامش اجتماع لجنة طوارئ كاف لحسم أزمة إعادة مباراة إياب نهائى دورى ابطال إفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس صباح اليوم الخميس على خلفية بلاغات واتهامات مالية موجهة إليه.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد لتورطه في قضايا فساد تتعلق بالفسخ أحادي الجانب لعقد مع شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية، من أجل توقيع عقد مع شركة "تكنيكال ستيل" الفرنسية إلى جانب توجيه اتهامات إليه بمحاباة الشركة الفرنسية على حساب الألمانية، الأمر الذي رتب على الاتحاد الأفريقي كلفة إضافية بقيمة 800 ألف دولار.

أشارت التقارير إلى أنه تم مواجهة رئيس كاف فى تحقيق استمر لمدة 3 ساعات بالمنسوب إليه بدون توجيه أي تهم إليه لكن بشكل مؤقت وتم سحب جواز سفره ولن يكون قادر على مغادرة فرنسا كما أنه سيتم وضع قيد الإقامة الجبرية.