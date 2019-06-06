أفادت تقارير إعلامية أنه تم الإفراج عن رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد بعد أن تم الاستماع إليه من قبل شرطة فرنسا خلال تواجده فى العاصمة باريس على هامش اجتماع لجنة طوارئ كاف لحسم أزمة إعادة مباراة إياب نهائى دورى ابطال إفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوى.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس صباح اليوم الخميس على خلفية بلاغات واتهامات مالية موجهة إليه.
وأوضحت التقارير الإعلامية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد لتورطه في قضايا فساد تتعلق بالفسخ أحادي الجانب لعقد مع شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية، من أجل توقيع عقد مع شركة "تكنيكال ستيل" الفرنسية إلى جانب توجيه اتهامات إليه بمحاباة الشركة الفرنسية على حساب الألمانية، الأمر الذي رتب على الاتحاد الأفريقي كلفة إضافية بقيمة 800 ألف دولار.
أشارت التقارير إلى أنه تم مواجهة رئيس كاف فى تحقيق استمر لمدة 3 ساعات بالمنسوب إليه بدون توجيه أي تهم إليه لكن بشكل مؤقت وتم سحب جواز سفره ولن يكون قادر على مغادرة فرنسا كما أنه سيتم وضع قيد الإقامة الجبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق سراح رئيس الاتحاد الأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.