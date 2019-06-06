سر تأخر الإعلان الرسمي عن صفقة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن اقتراب موعد الإعلان الرسمي لصفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي إلى ريال مدريد.
وقال الصحفي ماريو تاريخون عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إعلان صفقة هازارد لن يكون اليوم، لأن بعض المعاملات الورقية لم يتم الانتهاء منها.
وأوضح الصحفي الاسباني أن الصفقة انتهت وهازارد سيرتدي القميص الأيض والإعلان خلال فترة قصيرة من الوقت، لكن ليس اليوم.
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