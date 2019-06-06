بن صالح يتعهد بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة

وأضاف بن صالح، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس: "الوضع الحالي يلزمني على الاستمرار في منصبي إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية".
ودعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار.
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