بن صالح يتعهد بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة

تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة، مؤكدا استحالة إجراءالانتخابات في يوليو. وأضاف بن صالح، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس: "الوضع الحالي يلزمني على الاستمرار في منصبي إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية". ودعا بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار.

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