السلطات القطرية تلقي القبض على 3 جواسيس بالدوحة وتكشف عن مفاجأت خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني مفاجأة خطيرة، بكشفها عن قيام السلطات القطرية بإلقاء القبض على 3 جواسيس في الدوحة يعملون داخل شبكة قنوات “بي إن سبورت القطرية” ومسؤولون عن جرائم تسريب شفراتها والتشويش على البث.

الشيخة القطرية ذكرت عبر حسابها على “فيسبوك” في منشور رصدته (وطن)، بعض أسماء المتورطين وهم “علي محمد سالم مصري الجنسية مدير قطاع التشغيل في بي إن سبورت.وأشارت إلى ان راتبه كان 142.000 ريال قطري (39 ألف دولار) شهريا وهو الرأس الٌمدبر للتشويش في بطولات كأس العالم”.

وأضافت أن هناك متهمين آخرين هما “عمر شوك لبناني الجنسية وهو مدير غرفة التحكم وراتبه 95.000 ريال قطري (26 ألف دولار) شهريا، ووليد عبدالعزيز مصري الجنسية وهو مدير التشفير وراتبه 80.000 ريال قطري (22 ألف دولار) شهريا”.

ولفت الشيخة مريم إلى أن جميعهم يحظون بامتيازات وظيفية بينها: التأمين الصحي بما يشمل العائلة داخل الدولة وخارجها، وفيلا في إحدى المجمعات السكنية الفاخرة، ومصاريف تعليم الأولاد، وتذاكر سفر درجة أولى سنويا علي الخطوط الجوية القطرية، وراتب 3 أشهر إضافية كل سنة، وتوفير عمل ممتاز لزوجته ولاحقا لأبنائه، وتسهيل جميع معاملاته بالدولة (VIP)، وتسهيل استخراج التأشيرات (VIP).

واختتمت منشورها بالإشارة إلى أن المذكورين تم القبض عليهم في 2 نوفمبر 2018، والعقوبة المتوقعة بحقهم وفقا للقانون هي “المؤبد”.

وقبل أشهر تم رفع عدد كبير من الدعاوى القانونية ضد المملكة العربية السعودية بشكل مباشرة لدعمها قناة beoutQ. وفي ديسمبر 2018 وافقت منظمة التجارة العالمية في جنيف على طلب لإنشاء لجنة تابعة للمنظمة للفصل في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المملكة لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية.

وفي أكتوبر 2018، شرعت مجموعة قنوات beIN في عملية تحكيم استثماري دولية مطالبة المملكة العربية السعودية بدفع أكثر من 1 مليار دولار كأضرار تكبدتها المجموعة نتيجة لدعم المملكة لقناة beoutQ.

ومؤخراً، كشف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم وغيرهم من أصحاب الحقوق الرياضية عن نيتهم تحريك إجراءات قانونية في السعودية قريباً جداً.

وفي عام 2018، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وضعت حكومة الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية على قائمة المراقبة 301 الخاصة لعام 2018، مشيرة إلى مخاوف بشأن تدهور بيئة حماية الملكية الفكرية.