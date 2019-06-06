الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان لحين نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وحسب وكالة “رويترز”: “صوت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية”.

وخلال الاجتماع، الذي كان في جلسة مغلقة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان. واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.

وكان الاتحاد الأفريقي أمهل، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي: “المجلس العسكري الانتقالي” بالسودان شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الاتحاد، قبلها أن يمددها ثلاثة أشهر بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.