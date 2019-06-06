“أنصار الله”يسقطون طائرة تابعة للتحالف جنوبي السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الخميس 6 يونيو/حزيران، إسقاط طائرة تابعة للتحالف في نجران جنوبي غربي السعودية.

وأشار المركز الإعلامي التابع لـ”أنصار الله” إلى أن التابعة كانت في مهام استطلاعية، لكن قوات “أنصار الله” تمكنت من إيقافها.

وتابع “مقاتلو أنصار الله تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع قبالة السديس في قطاع نجران”.

ولم يذكر المركز التابع لأنصار الله، كيف تمت، وما نوع الطائرة التي تم إسقاطها، وهل هي طائرة من دون طيار أم مأهولة بطيار. المادة السابقة الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ”جبهة النصرة” بلحظات

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