الخارجية الإيرانية تدين الهجوم بمدينة العريش شمال سيناء المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت إيران، اليوم الخميس، الهجوم على كمين أمني بمدينة العريش شمال سيناء المصرية يوم أمس الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل ثمانية عناصر شرطة، بالإضافة إلى خمسة من المهاجمين.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان ” الهجوم المسلح على الجيش المصري في صحراء سيناء، وعبر عن تعاطف بلاده مع الحكومة المصرية وعوائل الضحايا”.

وقال موسوي إن “هدف مثل هذه الهجمات إشغال الدول الإسلامية ودول المنطقة بمواضيع جانبية وفرعية وإبعادهم عن القضية الأساسية للعالم الإسلامية وهي الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف وحماية الشعب الفلسطيني”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على “ضرورة التعاون والتكاتف بين دول المنطقة لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف”.

سبوتنيك