الحرس الثوري الإيراني: القوات الأمريكية أصبحت أكثر “أدبا” في الخليج

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن القوات الأمريكية أصبحت أكثر “أدبا” في الرد على أسئلة الحرس الثوري أثناء عبورها من مضيق هرمز.
طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة “الدفاع المقدس” عن شريف، قوله: “أمريكا أصبحت تجاوب عن أسئلة الحرس الثوري في الخليج الفارسي بطريقة أكثر أدبا، وحتى الآن لم نشاهد أي تغيير في تصرفاتهم أو أسلوب خطأ في تعاملهم”.
وتابع أن “القوات المسلحة الإيرانية وخاصة القوة البحرية في الحرس الثوري تحمل على عاتقها حماية مياه الخليج الفارسي وخاصة مضيق هرمز ونحن جاهزون لأي سيناريو من قبل العدو في تلك المنطقة”.
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