فلاديمير بوتين: لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران الذي قد يثير القلق، وهذا ليس سبباً لتدمير الإنجازات السابقة.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين في لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية: “حسنًا ، هناك أسئلة عن برنامج الصواريخ، وهناك بعض الأسئلة الإقليمية، من يحظر مناقشة هذه القضايا مع إيران؟ لكن ليس من الضروري القيام بذلك عن طريق تدمير شيء تم تحقيقه مسبقًا”.

واضاف ” هذه هي النقطة التي نختلف فيها مع الإدارة الحالية [واشنطن]. ونحن نحاول إقناعها بأن مثل هذه الطريقة أو محاولة لحل بعض المشاكل تأتي بنتائج عكسية”.