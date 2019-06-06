فلاديمير بوتين: لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران الذي قد يثير القلق، وهذا ليس سبباً لتدمير الإنجازات السابقة.
بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوتين في لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية: “حسنًا ، هناك أسئلة عن برنامج الصواريخ، وهناك بعض الأسئلة الإقليمية، من يحظر مناقشة هذه القضايا مع إيران؟ لكن ليس من الضروري القيام بذلك عن طريق تدمير شيء تم تحقيقه مسبقًا”.
واضاف ” هذه هي النقطة التي نختلف فيها مع الإدارة الحالية [واشنطن]. ونحن نحاول إقناعها بأن مثل هذه الطريقة أو محاولة لحل بعض المشاكل تأتي بنتائج عكسية”.
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