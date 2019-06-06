النائب العام يبدأ التحقيق في أحداث الاعتصام

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي للنائب العام السوداني، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام مقر القيادة العامة يوم الـ 29 من شهر رمضان قد بدأت أعمالها.

وقال المصدر: "لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام القيادة العامة بدأت أعمالها وتستجوب بعض شهود العيان، وستواصل تحقيقاتها للانتهاء من مهمتها في زمن قصير".

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