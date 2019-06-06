ترامب وماكرون يتفقان على منع النووي الإيراني

وحاول الزعيمان تجنب خلافهما على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب من جانب واحد في العام الماضي، رغم جهود أوروبا لإنقاذ الاتفاق.
وقال ماكرون، إن النقاشات بين البلدين تدور حول "الجوانب الفنية" فقط، مشدداً على ضرورة فتح مفاوضات مع طهران.
وقال ترامب: "لا أعتقد أن بيننا خلافات حول إيران"، في إشارة إلى ماكرون قبل أن يقول عن إيران: "إنهم يفشلون كأمة. ولا أريدهم أن يفشلوا كأمة.. إنني مدرك أنهم يريدون التحدث وإذا كانوا يريدون التحدث فهذا أمر جيد وسنتحدث".
وجاءت تصريحات الزعيمين على هامش اجتماعهما، وتكريمهما قدماء المحاربين من الأمريكيين وتأبين قتلى الحرب، بمناسبة ذكرى الإنزال في نورماندي، عند مقبرة الجنود الأمريكيين في نورماندى.
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