الحرية والتغيير: مستمرون بالعصيان المدني

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها مستمرة بالعصيان المدني وترفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم في السودان فيما يتعلق نقل السلطة.

وذلك على خلفية قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني