أسراب من الجراد الصحراوي تضرب الولاية الشمالية

ضربت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي الولاية الشمالية، ووقف وفد من وزارة الزراعة الاتحادية برئاسة وكيل الوزارة، بابكر عثمان، خلال زيارة للولاية، على سير عمليات المكافحة للآفة بعدد من المشاريع الزراعية بمنطقة السليم التابعة لمحلية دنقلا .

واطمأن والي الولاية المكلف، اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، خلال مرافقته الوفد الاتحادي على سير عمليات مكافحة آفة الجراد الصحراوي.

وأكد الساعوري بحسب وكالة السودان للأنباء، أن عمليات مكافحة آفة الجراد الصحراوي تسير بصورة جيدة ووفق الخطة التي وضعت لذلك، مشيراً إلى أن الموقف الآن تحت السيطرة الكاملة وأن الجهود المشتركة ما بين المركز والولاية ستتواصل خلال الأيام القادمة حتى تتم مكافحة ومحاصرة هذه الآفة .

وأضاف الساعوري أن زيارة وفد وزارة الزراعة والغابات الاتحادية والإدارة العامة لوقاية النباتات للولاية، شكلت دعماً وسنداً كبيراً لجهود الولاية في مجال المكافحة .