زلزال الكاف مستمر.. السلطات الفرنسية تستدعي مساعد أحمد أحمد للتحقيق

استدعت السلطات الفرنسية جروند لويك مساعد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، للتحقيق معه حول تورطه في قضايا فساد داخل المنظومة. وقالت صحفية "هسبورت المغربية"، إن السلطات الفرنسية أوقفت جروند لويك، لكونه الذراع اليمنى ومقرر مختلف الصفقات التي توصف بالمشبوهة داخل الكاف. وكانت السلطات الفرنسية، احتجزت المالاجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف، بسبب تورطه في شبهة فساد ورشوة الاتحادات، وامتلاك سيارتين شخصية بقيمة 800 ألف دولار منذ توليه المسؤولية.

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