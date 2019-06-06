طرق إزالة البرامج الضارة من هاتفك الأندرويد

يقدم خبراء البرمجة والتكنولوجيا على موقع "مترو" دليل التخلص من الفيروسات على الهواتف ذات أنظمة أندرويد 1. قم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى وإعادة تشغيله مرة أخرى بنظام الأمان . 2. بمجرد فتح أداة تحميل التشغيل اختر إعادة تشغيل الخيار فى الوضع الآمن. 3. بمجرد الانتهاء توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات Advertisements 4. تخطى القائمة من خلال تثبيت التطبيق وتحقق من التطبيق الذى يظهر أو التطبيق الذى لم تثبته ثم اضغط عليه. 5. فى الصفحة التالية انقر فوق زر "إزالة التثبيت" لإزالة التطبيق أو الخدمة من الجهاز. 6. فى حالة تعطل زر إلغاء التثبيت انتقل إلى Settings ثم Security ثم Device administrators ثم إلغاء تحديد التطبيق ثم إلغاء تثبيت التطبيق. 7. أعد تشغيل الهاتف على الوضع العادى، من خلال الانتقال إلى Settings ثم System ثم Reset options ثم مسح جميع البيانات.

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