رغم تهديدات "ترامب"اتساع عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين

زاد عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ابريل الماضي، رغم ضغوط الحكومة الأمريكية التى تمارسها لتقليل واردتها من السلع الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية في بيانًا لها اليوم، عن ارتفاع عجز الميزان التجارى مع الصين إلى26.9 مليار دولار بزيادة 29.7% خلال ابريل الماضى.

ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة علي واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار في محاولة منه للحد من وردتها السلعية للولايات المتحدة، كما يسعي لأصدار قانون يشمل عقوبات علي الدول التي تعطي قيمة اقل لعملتها لتعزيز صادرتها أمام المنتاجات الصينية مثل الصين.

وعلى صعيد العجز التجاري لأجمالى للولايات المتحدة فقد سجل نخفاضًا خلال ابريل بنسبة 2.1% ليصل إلى 50.8 مليار دولار.