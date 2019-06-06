بوتين: التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا "كارثة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا سيكون بمثابة كارثة، وقال: "حتى حلفاء واشنطن لا يؤيدون مثل هذا الإجراء".
وفي منتدى اقتصادي بسان بطرسبرغ، قال بوتين أيضاً، إن "خبراء فنيين روسا لا يزالون في فنزويلا لتنفيذ عقود أسلحة روسية"، وهو أمر قال إنه "مُلزِم بموجب بنود التعاقد".
وأكد أن موسكو، لا تبني أي قواعد عسكرية في فنزويلا، الحليف المقرب من روسيا.
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