قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها المتجهتين إلى الخرطوم مساء اليوم وظهر الغد، وهما رحلة رقم MS 853 التي كان مقررا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة رقم MS 855 التي كان من المقرر إقلاعها ظهر غد.
وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى الخرطوم بسبب أحداث السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.