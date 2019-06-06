"مصر للطيران" تلغي رحلتين للخرطوم

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها المتجهتين إلى الخرطوم مساء اليوم وظهر الغد، وهما رحلة رقم MS 853 التي كان مقررا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة رقم MS 855 التي كان من المقرر إقلاعها ظهر غد.

وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.