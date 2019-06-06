الشرطة تنفي تحذير المواطنين لإخلاء منازلهم في بري

نفت الشرطة في تعميم صحفي ما بثته بعض الوسائط والمواقع الإسفيرية خبرا يحذر المواطنين في المنطقة شمال وجنوب الفتيحاب ومنطقة بري إخلاء منازلهم تحسباً لمخاطر تهدد هذه المناطق ، واعتبر البيان أن هذا الخبر لايعدو أن يكون شائعة الهدف منها ترويع المواطنين وخلق البلبلة .

وأكد التعميم أن القوات النظامية تسيطر على الأوضاع في كل أنحاء السودان وأنها تعمل في تناغم تام وأن الأوضاع الأمنية مستقرة .