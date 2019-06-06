استشهاد ثلاثة كنداكات من قيمة "وادي هور"

الخميس 06/يونيو/2019 - 05:31 م حسين بشير هارون استشهد العشرات نتيجة العنف المفرط التي استخدمها القوة التي هجمت علي مقر الاعتصام امام القياده العامة للقوات المسلحة من بينهن ثلاثة كنداكات من قيمة "وادي هور" اللائي كن يجهزن مائدة الافطار للصائمين بمقر الاعتصام

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش الى 107 قتيل، في وقت دعا متحدث باسم تحالف المعارضة الى التمسك بالسلمية وعدم الانجرار الى العنف. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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