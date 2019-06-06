قادة المعارضة يرفضون التفاوض مطالبين بالعدالة

رفض قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان الأربعاء عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليّات أمنية أوقعت عشرات القتلى منذ الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة ان عدد القتلى لم يتجاوز 46 شخصا في حين قالت لجنة الأطبّاء المقرّبة من المتظاهرين الأربعاء ان العدد 108 أشخاص على الأقلّ منذ الإثنين، بينهم 40 عثِر على جثثهم في مياه نهر النيل، مشيرةً إلى سقوط 326 جريحا أيضا جرّاء أعمال القمع.

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