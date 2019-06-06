رسالة إماراتية بشأن السودان.. ما محتواها؟

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء الإماراتية: "تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".
وأكدت الإمارات، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعًا الظروف التي يمر بها.
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