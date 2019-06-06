الصليب الأحمر: نحرص على وصول جرحى أحداث العنف بالخرطوم

تحرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على وصول الجرحى في السودان للمستشفيات والحصول على الرعاية الطبية.

وكتب الحساب الرسمي للجنة الدولية، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “‏في ظل أحداث العنف الأخيرة في ‎الخرطوم، ‎من المهم الحرص على إمكانية وصول الجرحى للمستشفيات والحصول على الرعاية الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها”.

كما تحرص اللجنة على احترام كل العاملين على تقديم الرعاية الصحية من أطباء وممرضين ومسعفين لأن وظيفتهم هي تقديم الرعاية.