شبكة زين تستأنف عملها في مدينة وات بعد 6 سنوات من التوقف

أعلنت حكومة ولاية بيه بجنوب السودان ، أن شبكة زين التي توقفت لمدة ست سنوات قد استأنفت عملها يوم الثلاثاء في مدينة وات.

و قال وزير الإعلام بيتر نين توت ، في تصريح حسب راديو تمازج الثلاثاء ، إن الشبكة انقطعت منذ ست سنوات بسبب الحرب لكنها استأنفت اعملها الآن في وات والقرى المحيطة بها ، مشيراً إلى أن الشبكة ستسهل الأنشطة الحكومية.

وفي ذات الوقت ، رحب العديد من سكان مدينة وات بعودة الشبكة ، قائلين إنه سيتم ربطهم بالولايات و العالم أجمع عن طريق شبكة الاتصالات.

و عبر العضو البرلماني بالولاية، إيزاك كواج دوث عن سعادته بما حدث و تابع" نشكر شركة زين لاستئناف خدماتها مجدداً. منذ عام 2013 فقدنا الاتصال بالأقارب و الاهل لكننا الآن على إتصال ومع تنفيذ السلام سننشر رسائل السلام بسهولة " .

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و حث البرلماني شركة زين على ضرورة توسيع تغطيتها في كل أرجاء الولاية.

و تعتبر ولاية بيه واحدة من الولايات التي تضررت بشدة من النزاع في جنوب السودان.