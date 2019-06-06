بوتين يوصي الأطفال بقراءة الكتاب المقدس والقرآن والتوراة

وقال بوتين أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية مجيبا على سؤال بشأن الكتاب الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: "فليقرؤوا الكتاب المقدس، وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك... فليقرؤوا التوراة والقرآن. كل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات".
وأضاف: "في جميع الديانات أسس إنسانية، وإذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل".
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