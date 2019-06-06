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بوتين يوصي الأطفال بقراءة الكتاب المقدس والقرآن والتوراة

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب مثل الكتاب المقدس، والقرآن، والتوراة، مؤكدا أن أسس الإنسانية تكمن في جميع هذه الديانات.

وقال بوتين أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية مجيبا على سؤال بشأن الكتاب الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: "فليقرؤوا الكتاب المقدس، وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك... فليقرؤوا التوراة والقرآن. كل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات".

وأضاف: "في جميع الديانات أسس إنسانية، وإذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل".

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