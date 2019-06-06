توتنهام يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد الإسباني قريب من الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي الذي أكد على الملأ رغبته بالانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو .

وارتبط اسم إريكسين البالغ 27 عاما بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد، لاسيما وأن عقده مع السبيرز سينتهي بعد عام واحد فقط.

كما أن الصحف المدريدية أكدت على اتفاق اللاعب مع النادي الملكي على كل شيء في انتظار موافقة إدارة السبيرز، على الرغم من رفض دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير التفريط في إريكسين، الذي أبلغ بدوره إدارة المرينغي بذلك.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة توتنهام حددت سعر بيع اللاعب بصفقة قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف المبلغ المرصود من إدارة الريال لشراء اللاعب.

وسبق للاعب الدنماركي التصريح لشبكة "سكاي سبورتس" مؤكدا على رغبته في خوض تجربة جديدة، بعيدا عن توتنهام.

وقال محفزا النادي الإسباني على تقديم عرض لأجله: "ريال مدريد؟ إنه خطوة للأمام، ولكن الأمر يتطلب اتصال الريال بتوتنهام، والإعلان عن رغبة النادي في التعاقد معي، وذلك لم يتم بعد حسب علمي".