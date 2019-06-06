بريطانيا تحذر رعاياها من زيارة السودان وتقرر استدعاء موظفيها في الخرطوم

نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى السودان “بسبب تطورات الوضع الأمني” والوضع السياسي شديد “التقلّب” في البلاد، حسب ما ذكرت الأربعاء وزارة الخارجية التي ستسحب أيضا عددا من موظفيها.



وقررت بريطانيا الأربعاء استدعاء الموظفين “غير الأساسيين” في سفارتها بالخرطوم، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.



ونصحت لندن مواطنيها بـ”التفكير مليا” في أي خطط للبقاء في الخرطوم والمناطق القريبة من العاصمة السودانية، حاضة إياهم على ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة، في وقت هناك مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصَح أبدا للبريطانيين بزيارتها لأي سبب كان.

كما حذرت لندن من أن “قدرة السفارة البريطانية على تقديم الدعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية”.

وقالت وزارة الخارجية: “لا تتوقعوا أن تكون وزارة الخارجية قادرة على مساعدتكم على مغادرة البلاد في حال حدوث اضطرابات خطيرة أو تدهور إضافي بالوضع الأمني و/أو انخفاض عدد الرحلات التجارية”.