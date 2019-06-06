صحيفة: تألق محمد صلاح وساديو ماني يجبر مدرب ليفربول على هذا القرار

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا، قالت فيه إن كلوب سيضع نصب عينه ضم مهاجم أفريقي ثالث، بعد التألق الذي حققه الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع الفريق، وتحسبا لرحيل أي منهما إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتمكن محمد صلاح وساديو ماني من قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا، علاوة على منافسته حتى الجولة الأخيرة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأحرز محمد صلاح في الدقيقة الثانية وديفوك أوريجي في الدقيقة 87 من زمن اللقاء هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.
وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.
واعتلى المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، 22 هدفا لكل منهما.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كلوب يضع حاليا عينه على المهاجم الإيفواري ولاعب ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، ليدعم خط هجوم الريدز الموسم المقبل.
وقالت "ليكيب" إن سعر بيبي قد يصل إلى 80 مليون يورو، نظرا لتألقه في الموسم الماضي مع فريقه الفرنسي، والذي قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وسجل نحو 22 هدفا جعلته في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الفرنسي خلف نجم باريس سان جيرمان الشاب، كيليان مبابي.
ويهتم حاليا أكثر من نادي كبير في التعاقد مع المهاجم الإيفواري ذو الـ24 عاما، وأبرزها فريق إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي.
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