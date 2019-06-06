حاكم ولاية ياي يحث المسيحيين والمسلمين على العمل من أجل السلام

دعا حاكم ولاية نهر ياي بجنوب السودان، إمانويل عادل أنتوني، المسلمين والمسيحيين في البلاد الى العمل معاً من أجل السلام والمصالحة والوحدة.
و قال الحاكم في خطابه خلال مناسبة عيد الفطر المبارك إنه يجب أن يمثل العيد فصلاً جديداً لبناء السلام والمصالحة من أجل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم تنشيطه.
و دعا انتوني جميع السودانيين الجنوبيين والأجانب من دول الجوار إلى المشاركة في مسيرة السلام من أجل بناء السلام.
وأضاف: "نحن كحكومة نفتخر بأدياننا لأننا نتحرك دائمًا بغض النظر عن طائفتنا ، و أن من اهم أسرار النجاح هي وحدة الزعماء الدينيين".
و أوضح الحاكم ، أن حكومة الولاية منحت حرية العبادة وحرية التعبير لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية.
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