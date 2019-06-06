وذكر الفيفا في بيان: "لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق، لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق".
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.
وقيل ضمن المزاعم، إن أحمد أجبر الكاف على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بأسعار مرتفعة، بدلا من الحصول عليها مباشرة من المصانع.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يؤكد استجواب رئيس الكاف في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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